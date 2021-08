Sonu Sood ने की CM Arvind Kejriwal से मुलाकात, बोले- सोच के हिसाब से रास्ते मिलते हैं...

नई दिल्ली: कोरोना काल में जन-जन तक खुले दिल से मदद पहुंचाने वाले सोनू सूद (Sonu Sood) को आज हर शख्स दिल से मसीहा मानता है। वहीं कई ऐसे लोग भी है जिन्हे सोनू सूद(Sonu Sood) का लोगों की मदद करना एक पॉलिटिक्स में शामिल होने का एक स्टंट लगता है। वहीं इस बात का खंडन करते हुए कई बार सोनू सूद बोल चुके हैं मई किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुडने वाला।

आपको बता दें, आज सोनू सूद (Sonu Sood) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से मुलाकात की। इस मुलाकात में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) भी साथ थे। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले एक बयान में कहा था कि उनकी सरकार देश (Government Country) में सबसे प्रगतिशील फिल्म नीति लेकर आएगी, जिससे मनोरंजन जगत को बढ़ावा मिलेगा।

BIG BREAKING

Actor Sonu Sood PRAISES Delhi Governance Model of AAP and says such work OF @ArvindKejriwal needs to be replicated not only in Delhi but across India

He will be brand ambassador for Delhi govt's Mentor program designed for kids in govt schools #DeshKeMentors pic.twitter.com/eez4akaGMR

— DaaruBaaz Mehta (@DaaruBaazMehta) August 27, 2021