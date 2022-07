Sourav Ganguly Birthday: सौरभ गांगुली के जन्मदिन पर खास अंदाज में खिलाड़ियों ने दी बधाई, युवराज बोले-कोई भी युवा आपसे सीखना चाहेगा

Sourav Ganguly Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें फैंस और खिलाड़ियों ने स्पेशल तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है। सौरव गांगुली की कप्तानी में अपना डेब्यू मैच खेलने वाले युवराज सिंह ने दादा को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया है।

युवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘जन्मदिन मुबारक हो दादा! आप एक अच्छे दोस्त, प्रभावशाली कप्तान और सीनियर खिलाड़ी रहे हैं जिनसे कोई भी युवा सीखना चाहेगा। आपके विशेष दिन पर आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करता हूं ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।’

Happy Birthday Dada! You’ve been a great friend, an impactful captain and a senior any youngster would want to learn from.

Wishing you good health and happiness on your special day 🎂 lots of love and best wishes always @SGanguly99 #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/SPEIVIXJcA

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 8, 2022