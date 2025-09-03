ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने किया विरोध, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प

लखनऊ। बाराबंकी के रामरूवरूप विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और लॉ छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा गर्माता जा रहा है। लाठीचार्ज के इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की छात्रसभा ने भी मोर्चा संभाल लिया है और विरोध प्रदर्शन किया। राजभवन के सामने समाजवादी छात्र सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें किसी तरह से वहां हटाया। साथ ही कई लोगों को हिरासत में ले लिया।

वहीं, इससे पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। साथ ही, कुछ कार्यकर्ता विधानभवन के सामने पहुंच गए। एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कैसरबाग स्थित एबीवीपी अवध प्रांत कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में ला की डिग्री के नाम पर छात्रों के साथ हो रहे शोषण के ख़िलाफ़ छात्र सभा ने राजभवन का घेराव किया।

पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोषण हो रहा है और राज्यपाल गहरी नींद में सोयी हुई है आज छात्र सभा ने उन्हें नींद से जगाने का प्रयास किया। pic.twitter.com/3FjUObr1av — Vineet Kushwaha (@vineetkk1488) September 3, 2025

छात्रों ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि, पुलिस ने बर्बरता से छात्रों को पीटा है। वहीं, लंबे समय से विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लॉ डिग्री की मान्यता नहीं है। ऐसे में लॉ छात्रों के साथ धोखा किया गया है।