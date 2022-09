नेशनल कांफ्रेंस और बीजेपी गठबंधन को लेकर अटकल तेज, उमर अब्दुल्ला और रविंद्र रैना के ट्वीट से बढ़ी हलचल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 (Article 370 in Jammu and Kashmir) की समाप्ति के बाद से अब तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं। इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections)होने तय हैं। इसी बीच नेशनल कांफ्रेंस (National Conference) और भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के गठबंधन को लेकर अटकलबाजियां होने लगी हैं। लोगों ने इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) और बीजेपी (BJP)के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना (Ravindra Raina) के ट्विटर पर हुए संवाद का सहारा लिया है।

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने जम्म-कश्मीर (Jammu and Kashmir) बीजेपी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को कहा कि न तो राजनीतिक विरोधी एक-दूसरे के दुश्मन होता हैं और न ही राजनीति विभाजन और नफरत के लिए है। उनकी इन टिप्पणियों को ट्विटर पर लोगों ने हाथों हाथ लिया। एक यूजर ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच पिछले दरवाजे से समझौता करने का संकेत करार दिया है।

Why is politics all about division & hatred? Where does it say that to disagree politically we also have to hate each other personally? I have political opponents, I don’t have enemies. I’m grateful for Ravinder’s kind words & I’m glad they won’t stop us opposing each other 😀 https://t.co/vJE4rSIRhR

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 16, 2022