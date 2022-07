Spicejet Landing In Pakistan : स्पाइसजेट फ्लाइट की दिल्ली से जा रही थी दुबई, पाकिस्तान में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Spicejet Landing In Pakistan : दिल्ली से दुबई (Delhi to Dubai) जाने वाली स्पाइसजेट की SG-11 फ्लाइट (SpiceJet's SG-11 flight) में मंगलवार को तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing in Pakistan) करानी पड़ी है। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। विवरण की प्रतीक्षा है।