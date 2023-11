Spy Satellite North Korea : उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया स्पाई सैटेलाइट, कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च करने का किया दावा

Spy Satellite North Korea : उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने इस साल अपने तीसरे प्रक्षेपण प्रयास के साथ एक जासूसी उपग्रह (जासूसी उपग्रह) को कक्षा में स्थापित किया है। सैटेलाइट का यह प्रक्षेपण (launch of satellite) जापान और साउथ कोरिया (Japan and South Korea) के विरोध के बाद किया गया है। अपने नवीनतम कदम के साथ उत्तर कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of america) के साथ लंबे तनाव के दौरान अंतरिक्ष-आधारित निगरानी प्रणाली (space-based monitoring system) बनाने के लिए देश के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। खबरों के अनुसार, नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी (Space Agency of North Korea) ने कहा कि उन्होंने अपना पहला स्पाई सैटेलाइट मल्लीगयोंग-1 (Malligyong-1 satellite) को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है।

उत्तर की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उसके नए “चोलिमा -1” वाहक रॉकेट ने देश के मुख्य प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरने के लगभग 12 मिनट बाद मंगलवार रात को मल्लीगयोंग -1 (Malligyong-1 satellite) उपग्रह को सटीक रूप से कक्षा में स्थापित कर दिया।

सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग के बाद उत्तर कोरिया आने वाले दिनों में और भी कई स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। स्पाई सैटेलाइट्स नॉर्थ कोरिया (Spy Satellites North Korea) की सेना के लिए स्पेस में आंख बनकर काम करेंगे। इनकी मदद से उसकी सैन्य क्षमता और निगरानी करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।