Sri Lanka Presidential Election : श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे चुने गए ,134 वोट हासिल कर  चुनाव जीता

Sri Lanka Presidential Election : श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) बन गए हैं। सांसदों ने उन्हें अपना नया राष्ट्रपति चुना है। विक्रमसिंघे ने संसद में 134 वोट हासिल कर चुनाव जीता। रानिल ने दुल्लास अल्हाप्पेरुमा और अनुरा कुमारा दिसानायके को मात दी। विक्रमसिंघे अभी श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं । आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव से पहले श्रीलंकाई संसद के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी।

Acting President Ranil Wickremesinghe is seen voting at the Presidential Election in Parliament. #DailyMirror #SriLanka #SLnews pic.twitter.com/9Vdbhfc0ZI

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 20, 2022