ODI World Cup 2023 : श्रीलंका ने 44 साल बाद गंवाया वर्ल्ड कप का टिकट, लगा बड़ा झटका

ODI World Cup 2023: 1996 वर्ल्ड कप की चैंपियन और 2007 व 2011 की रनर अप श्रीलंकाई टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मद्देनजर एक बड़ा झटका लगा है। टीम ने हाल ही में WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप) के फाइनल का टिकट गंवाया था और अब वर्ल्ड कप का भी टिकट टीम के हाथों से निकल गया है। न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे पर 2-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद वनडे सीरीज में भी एशियाई टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से हार गई है। सीरीज का दूसरा वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया था। तीसरे मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। इस हार से ना ही टीम ने सीरीज गंवाई बल्कि भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का टिकट गंवा दिया है।

इस मैच की बात करें तो पहले खेलते श्रीलंकाई टीम 41.3 ओवर में महज 157 रनों पर सिमट गई थी। मैट हेनरी, डैरिल मिचेल और शिप्ली को 3-3 सफलताएं मिली थीं। जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत डगमगाई और 21 रन पर तीन खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इसके बाद विल यंग ने पारी को संभाला और हेनरी निकोल्स के साथ टीम को 6 विकेट की आसान जीत तक पहुंचाया। यंग ने नाबाद 86 और निकोल्स ने 44 रन बनाए। सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 198 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब दोनों तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगी।

New Zealand win the ODI series 2-0, as Sri Lanka fail to secure direct qualification for the 2023 @cricketworldcup.

Watch the #NZvSL series live on https://t.co/F4QZcjJoDV (in select regions) 📺#CWCSL | 📝 Scorecard: https://t.co/kpIn96efwD pic.twitter.com/Qll1zgWb3o

— ICC (@ICC) March 31, 2023