भारत के खिलाफ श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का ऐलान, दासुन शनाका को मिली कप्तानी

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ ए​क दिवसीय सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट ने शुक्रवार को 24 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। दासुन शनाका को श्रीलंका टीम की कप्तानी सौंपी गई है। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज और फिर तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 18 जुलाई को खेला जाएगा।

Sri Lanka 🇱🇰 squad for the 3-match ODI series & the 3-match T20I series against India 🇮🇳 – https://t.co/qVd9nJxpau#SLvIND pic.twitter.com/9gqEGVlM79

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 16, 2021