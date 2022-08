राजस्थान के खाटूश्यामजी मेले में मची भगदड़, 3 महिलाओं की मौत, कई घायल

नई दिल्ली: राजस्थान के सीकर जिले स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में आज सुबह भगदड़ मच गई। जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई, और साथ ही कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करावाया जिसमें कुछ परिजनों की हालत काफी खराब बताई जा रही है।

इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर करते हुए एक ट्वीट कर लिखा कि ‘राजस्थान के सीकर में खाटू श्यामजी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में लोगों की मौत की घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों।’

Saddened by the loss of lives due to a stampede at the Khatu Shyamji Temple complex in Sikar, Rajasthan. My thoughts are with the bereaved families. I pray that those who are injured recover at the earliest.

