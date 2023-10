UP News : खेत की खुदाई के दौरान पीलीभीत में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति, ग्रामीणों ने शुरू की पूजा-अर्चना

पीलीभीत। यूपी (UP) के पीलीभीत जिले (Pilibhit District) में एक खेत में खुदाई के दौरान पीली धातु की भगवान विष्णु की मूर्ति (Statue of Lord Vishnu) मिली है। इसकी जानकारी होने पर लोगों ने मूर्ति की पूजा शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह से भगवान विष्णु की मूर्ति (Statue of Lord Vishnu) देखने वालों का तांता लगा है। कुछ लोगों ने मूर्ति को सोने की बताया है। जिस जगह पर मूर्ति मिली है, वहां पर मंदिर बनाने की बात कही जा रही है।

पूरनपुर तहसील क्षेत्र (Puranpur Tehsil Area) के गांव चांट फिरोजपुर (Village Chant Firozpur) में पूरब दिशा की ओर देवी स्थान है। देवी स्थान के पास जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर बोरिंग का काम चल रहा था। मंगलवार सुबह अचानक बोरिंग होने के स्थान पर जमीन से भगवान विष्णु की पीली धातु की मूर्ति निकालने की चर्चा होने लगी। बताया जा रहा है कि गड्ढे के पास खेल रहे बच्चों की नजर मूर्ति पर पड़ी।

ग्रामीणों ने मूर्ति की पूजा शुरू की

बच्चों ने इसके बारे में पास में ही मौजूद ग्रामीणों को बताया। जानकारी मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। मूर्ति की धुलाई कर उसी जगह पर रख दिया। आस पड़ोस के गांवों के लोग भी पहुंच गए। ग्रामीणों ने मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू कर दी। धूप, दीप के अलावा रुपयों का चढ़ावा भी चढ़ाए जाने लगा।

धार्मिक स्थल के पास भगवान की मूर्ति (Statue of Lord Vishnu) निकालने के बाद लोगों ने टंकी बनने का काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थान पर टंकी नहीं अब भगवान का मंदिर बनाया जाएगा। ग्राम प्रधान मुंशीलाल राठौर (Village head Munshilal Rathore) ने बताया कि ग्रामीण पहले ही टंकी बनाने का विरोध कर रहे थे। अब भगवान की मूर्ति प्रकट हुई है। अब यहां टंकी नहीं बनेगी, ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर बनवाया जाएगा।