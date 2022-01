UP Election 2022: अजब- गजब रिकॉर्ड: राजनीति के मैदान में 94 वें बार कूदे हसनूराम, हर बार मिली पटखनी

UP Election 2022: विधानसभा चुनाव (Assembly elections) को लेकर लोगो में सर्गर्मिया तेज हो गई है। ऐसे में आप को बता दें कि आगरा से एक चौकाने वाली खबर सामने आयी है। जहां एक युवक 94वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा है और हैरत की बात तो ये है कि अभी तक वह एक बार भी चुनाव नही जीता है। विधानसभा चुनाव (Assembly elections) में 74 वर्षीय हसनुराम अंबेडकरी उम्मीदवार बनकर उतरे हैं।

गौरतलब है कि हसनुराम बुधवार को आगरा जिले की खेरागढ़ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस (Collectorate Office to contest as an independent) में पर्चा दाखिल किया। हसनूराम अंबेडकरी अब तक 93 चुनाव हार चुके हैं। यह उनका 94वां चुनाव होगा। हसनूराम राष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन कर चुके हैं, हालांकि तब उनका पर्चा खारिज हो गया था।

एक रिपोर्ट के अनुसार हसनूराम ने ग्राम पंचायत से लेकर सांसद, एमएलसी, विधायक(From Gram Panchayat to MP, MLC, MLA) तक चुनाव लड़े हैं। यही नहीं हसनूराम ने 1988 में राष्ट्रपति के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था। उन्होंने यह प्रण लिया है कि जब तक जीवित रहूंगा, चुनाव लड़ता रहूंगा।