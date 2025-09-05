हॉस्टल के कमरे में छात्रों ने मिलकर साथी को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

नई दिल्ली। हॉस्टल के एक कमरे में चार छात्रों ने अपने सहपाठी को जमकर पीट दिया। चारों छात्रों ने मिलकर थप्पड़ और लातों से छात्र को पीटा है। घटना एक माह पहले की है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

जूनागढ़ पुलिस ने शहर के एक स्कूल के 11वीं और 12वीं क्लास के चार स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने एक महीने पहले एक कबड्डी मैच के दौरान हुए झगड़े के बाद एक छात्र को हॉस्टल के कमरे में पीटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिप्टी एसपी हितेश धांधलिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 26 जुलाई को 11वीं और 12वीं क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का स्कूल में कबड्डी मैच के दौरान झगड़ा हो गया। अगले दिन उनमें से चार ने एक स्टूडेंट को हॉस्टल के कमरे में पीटा। डिप्टी एसपी ने कहा कि पुलिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी।

वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि वीडियो पुलिस और आला अधिकारियों तक पहुंचे और ऐसे लोगों के विरुद्ध और ऐसे स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हो सके.. क्योंकि हम सबके बच्चे हैं.. वीडियो जूनागढ़ गुजरात के किसी प्राइवेट स्कूल के होस्टल का है, इस तरह की घटनाओं से… pic.twitter.com/HiIxsg9nCK — Salman Khan ( HYC ) (@Salmanhyc78) September 4, 2025

सोशल मीडिया पर वीडियो देख मां- पिता को हुई जानकारी

मार खाने के बाद पीड़ित छात्र ने यह बात किसी को नहीं बताई। घटना के एक माह बाद पीड़ित छात्र के परिजनों ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखा तो उन्हे घटना की जानकारी हुई। डिप्टी एसपी धांधलिया ने बताया कि नाबालिग पीड़ित के माता-पिता ने शिकायत पर चारों आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं स्कूल प्रशासन भी मामले को दबाने में जुटा हुआ था।