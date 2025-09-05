  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. हॉस्टल के कमरे में छात्रों ने मिलकर साथी को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

हॉस्टल के कमरे में छात्रों ने मिलकर साथी को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

हॉस्टल के एक कमरे में चार छात्रों ने अपने सहपाठी को जमकर पीट दिया। चारों छात्रों ने मिलकर थप्पड़ और लातों से छात्र को पीटा है। घटना एक माह पहले की है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। हॉस्टल के एक कमरे में चार छात्रों ने अपने सहपाठी को जमकर पीट दिया। चारों छात्रों ने मिलकर थप्पड़ और लातों से छात्र को पीटा है। घटना एक माह पहले की है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

पढ़ें :- बॉलीवुड डायरेक्टर ने ड्राइवर पर चाकू से किया हमला, FIR दर्ज, सैलरी को लेकर हुआ विवाद

जूनागढ़ पुलिस ने शहर के एक स्कूल के 11वीं और 12वीं क्लास के चार स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने एक महीने पहले एक कबड्डी मैच के दौरान हुए झगड़े के बाद एक छात्र को हॉस्टल के कमरे में पीटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिप्टी एसपी हितेश धांधलिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 26 जुलाई को 11वीं और 12वीं क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का स्कूल में कबड्डी मैच के दौरान झगड़ा हो गया। अगले दिन उनमें से चार ने एक स्टूडेंट को हॉस्टल के कमरे में पीटा। डिप्टी एसपी ने कहा कि पुलिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी।

सोशल मीडिया पर वीडियो देख मां- पिता को हुई जानकारी

मार खाने के बाद पीड़ित छात्र ने यह बात किसी को नहीं बताई। घटना के एक माह बाद पीड़ित छात्र के परिजनों ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखा तो उन्हे घटना की जानकारी हुई। डिप्टी एसपी धांधलिया ने बताया कि नाबालिग पीड़ित के माता-पिता ने शिकायत पर चारों आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं स्कूल प्रशासन भी मामले को दबाने में जुटा हुआ था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री: रामलला के किए दर्शन-पूजन, राम जन्मभूमि परिसर में करीब दो घंटे बिताए

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री: रामलला के किए दर्शन-पूजन, राम जन्मभूमि परिसर...

लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट बनकर तैयार, गरीबों को बसाएगी योगी सरकार

लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में 9 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट...

हॉस्टल के कमरे में छात्रों ने मिलकर साथी को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

हॉस्टल के कमरे में छात्रों ने मिलकर साथी को पीटा, वीडियो सोशल...

काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा, बढ़ेगा वेतन 3 गुना, नई सेवा नियमावली लागू

काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा, बढ़ेगा वेतन...

बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय, सपा ने भेजा कानूनी नोटिस, लगाए ये गंभीर आरोप

बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की मुश्किलें बढ़नी तय, सपा ने...

पीछे हटा चीन तो हाथ में कटोरा लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक पहुंचा पाकिस्तान

पीछे हटा चीन तो हाथ में कटोरा लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक पहुंचा...