सुब्रमण्यम स्वामी का PM मोदी पर तंज, पूछा-इस साल 15 अगस्त के भाषण में क्या वादा करने जा रहे हैं?

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami) अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सत्ता पक्ष के साथ ही वो विपक्ष पर भी करारा हमला बोलते रहते हैं। अपनी भी सरकार पर भी वो सवाल दागते रहते हैं। इस बीच उन्होंने मोदी सरकार (Modi government) के वादों पर तंज कसा है और पूछा है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर क्या वादा करने जा रहे हैं।

दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार ने खूब तैयारियां की हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं और देशवासियों को तोहफा भी दे सकते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के भाषणका सभी इंतजार कर रहे हैं।

In his ID speech in 2017, Modi made the following promises to be achieved by 15th August of 2022:

~ 2 crore new jobs every year,

~ housing for all,

-doubling farmers' income,

~bullet train.

Has it happened?

What is he going to promise this 15th August speech this year?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 13, 2022