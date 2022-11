सुकेश ने LG को लिखी एक और चिट्ठी, जेल में सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल से बताया जान को खतरा

नई दिल्ली: ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और पत्र लिख कर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी जेल संदीप गोयल की ओर से उन्हें जेल प्रशासन से धमकियां मिली हैं।

बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि जैन को 10 करोड़ रुपये और गोयल को 12.50 करोड़ रुपये ‘प्रोटेक्शन मनी’ के रूप में दिए। इसके अलावा, उन्होंने केजरीवाल को देश का “सबसे बड़ा ठग” कहने के लिए उन पर निशाना साधा।

Yet another candid confession from Sukesh that exposes the true face of AAP – a party of Ugai, thagai, lutai

Details of cash payments involving 2 ministers of AAP with consent of Arvind Kejriwal.

Why is Mr Kejriwal not sacking Satyendra Jain & K Gehlot for a fair probe 1/n pic.twitter.com/r3z1oplspk

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) November 7, 2022