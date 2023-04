Sun Halo : प्रयागराज के आसमान में दुर्लभ प्रकाशीय घटना ‘रेनबो रिंग ऑफ सन’, देखें Viral Video

देखें Video:

आसमान में ये असाधारण घटना दिखते ही ट्विटर पर प्रयागराज के लोगों द्वारा खींची गई तस्वीरों और वीडियो की भरमार हो गई। लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हैरान कर देने वाले नज़ारे की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने लगे।

एक यूजर ने लिखा कि प्रकृति सबसे बेहतरीन कलाकार है। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि आज प्रयागराज से सूर्य के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग का छल्ला देखा।

Amazing view in the sky of #Prayagraj, #ring seen around the #SUN. Amazing sunrise view in #Prayagraj. Unique form of nature. A #rainbow ring was seen around the #SUN. The circular shape remains the center of #ATTRACTION. Amazing #astronomical view.#Rainbow#SUN #प्रयागराज pic.twitter.com/HXlCLxpDI1

— Deepak Gambhir (@deepak_gambhir) April 28, 2023