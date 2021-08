Sunanda Pushkar death case : शशि थरूर को कोर्ट ने किया बरी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को सुनंदा पुष्कर मौत मामले (Sunanda Pushkar death case) में मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर को इस मामले में आरोप मुक्त (Out of Charge) कर दिया है। कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बाद शशि थरूर ने जज का शुक्रिया (Thank You Judge) किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े सात साल से वह इस तकलीफ से गुजर रहे थे।