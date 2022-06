Dhadkan Style में सुनील शेट्टी ने अंजलि को किया बर्थडे विश, शिल्पा बोली- उफ्फ्फ देव

Bollywood news: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने बीते मंगलवार को अपना 46वां जन्मदिन मनाया. एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनके यार-दोस्तों ने उनके स्पेशल दिन पर उन्हें बधाई दी वहीं सबसे स्पेशल विश सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) की रही. दरअसल सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) शिल्पा को फिल्म ‘धड़कन’ (Dhadkan) स्टाइल में बर्थडे विश किया.

सुनील ने ‘धड़कन’ से अपने किरदार के अंदाज में शिल्पा को जन्मदिन को बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा, “तुम मुझे भूल जाओ ये हो नही सकता, में तुम्हारा birthday भूल जाऊं, ये तो कभी नहीं हो सकता अंजलि. शिल्पा शेट्टी तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई.”

तुम मुझे भूल जाओ ये हो नही सकता, में तुम्हारा birthday भूल जाऊं, ये तो कभी नही हो सकता Anjali 🖤 @TheShilpaShetty Wish you a very Happy Birthday!! pic.twitter.com/bQiQDSnKW7

इसपर शिल्पा ने भी अपने ‘देव’ (सुनील शेट्टी) को अपने अंजलि के किरदार में जवाब देते हुए लिखा, “उफ्फ देव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद.” बता दें कि 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘धड़कन’ में शिल्पा शेट्टी के साथ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी लीड रोल में थे. इस लव ट्रायंगल बेस्ड फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत और हिट साबित हुई थी.\

Uffff Dev, thank you so much ❤️😍🤗😘 @SunielVShetty https://t.co/owzJwreurC

— SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) June 8, 2021