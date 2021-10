Sunny Deol ने Gadar 2 का किया एलान, 15 अक्टूबर को रिलीज होगा पोस्टर

नई दिल्ली। बॉलीवुड (Bollywood) के सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) के बारे में काफी दिनों से खबरें चल रही है कि वह बड़े परदे पर धमाकेदार इंट्री करने वाले हैं। सनी देओल ने इस खबर पर मुहर लगाते हुए एक ट्वीट किया है। उनके इस ट्वीट से साफ है कि उन्होंने वापसी के लिए ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल को चुना है। सनी देओल (Sunny Deol) अपनी सुपरहिट फिल्म गदर (Gadar 2) का ऐलान कल यानि 15 अक्टूबर को करने वाले हैं। हालांकि इस फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया है।

Announcing Something very special and close to my heart tomorrow at 11 am.

Watch this space tomorrow.🙏 pic.twitter.com/AJiCFuNh7h

— Sunny Deol (@iamsunnydeol) October 14, 2021