सनी देओल ने Gadar 2 Motion Poster किया जारी, दशहरे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा

Sunny Deol released Gadar 2 Motion Poster, gave a big gift to the fans on बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) की सुपरहिट फिल्म ‘गदरः एक प्रेम कथा’ (Gadar ek prem katha) का सीक्वल बनने जा रहा है। इस सीक्वल का नाम ‘गदर 2’ (Gadar 2) है। मेकर्स ने इसका मोशन पोस्टर लॉन्च किया है। सनी देओल (Sunny Deol) ने भी इस मोशन पोस्टर (Motion Poster) अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी।