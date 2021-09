Sunny Leone ने शेयर किया डांस VIDEO, फैंस दे रहे होश उड़ाने वाले रिएक्शन

Bollywood news: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहतीं हैं। अक्सर अपने फैंस के लिए स्टाइलिश लुक (stylish look) और डिफरेंट अंदाज (different style) शेयर करते रहें हैं। फैन्स को सनी का हर अंदाज पसंद आता है। सनी लियोनी (Sunny Leone) भी अपने फैन्स के साथ अकसर फोटो और वीडियो शेयर (video share) करती नजर आती हैं। वहीं उन्होंने भी गणेश उत्सव (Ganesh Utsav) के चलते अपने घर में पारंपरिक तरीके से गणेश जी मूर्ति स्थापित की है।

आपको बता दें, जिसकी फोटो भी उन्होंने फैन्स के साथ शेयर की है, जिसमें वो अपने पुरे परिवार के साथ गणेश भगवान की पूजा करती नजर आ रही थी। अब उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो फैन्स को खास अंदाज में नमस्ते करती दिखाई दे रही हैं। सनी लियोनी (Sunny Leone) ने ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।

वीडियो में वो एक प्यारे से म्यूजिक पर झूमती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उन्होंने पिंक कलर का खूबसूरत सा अनारकली सूट पहना हुआ है। इसी के साथ वीडियो में गोल घूमते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है ‘ometimes I get a piece of clothing that just makes me so happy to wear!!’। वहीं फैन्स भी उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे हैं। उनके एक फैन ने लिखा है ‘सो क्यूट’, तो किसी ने लिखा है ‘सुपर्ब’।

सनी लियोनी (Sunny Leone) आने वाले दिनों में साउथ सिनेमा में धूम मचाने वाली हैं। वह तमिल फिल्म ‘वीरमादेवी’ में लीड रोल निभा रही हैं। इसके बाद वह मलयालम फिल्म ‘रंगीला’ में नजर आएंगी जबकि तमिल फिल्म ‘शीरो’ की शूटिंग शुरू हो चुकी है। यही नहीं, वह तेलुगू फिल्म ‘कोका कोला’ और ‘हेलन’ में भी हैं। इसके अलावा वह कन्नड़ फिल्म ‘कोटीगोब्बा 3’ और हिंदी फिल्म ‘द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव’ में स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं।