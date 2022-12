Maa Heeraben Modi के निधन पर सुपरस्टार रजनीकांत ने जताया शोक

चेन्नई: एक्टर रजनीकांत ने शुक्रवार को पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका आज सुबह 100 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, “आदरणीय प्रिय मोदीजी..आपके जीवन में अपूरणीय क्षति के लिए मेरी हार्दिक संवेदनाएं…मां! @नरेंद्रमोदी @PMOIndia।” (एसआईसी) कई नेताओं और मंत्रियों ने पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया.

हीराबेन मोदी को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार सुबह 100 बजे उनका निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी देते हुए, प्रधान मंत्री ने शुक्रवार की सुबह एक हार्दिक ट्वीट पोस्ट किया, “एक शानदार सदी भगवान के चरणों में टिकी हुई है … मां में, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति को महसूस किया है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा शामिल है, जो कि मां का प्रतीक है।” एक निस्वार्थ कर्मयोगी और मूल्यों के प्रति समर्पित जीवन।”

Respected Dear Modiji..

My heartfelt condolences to you for the irreplaceable loss in your life…Mother!🙏🙏@narendramodi@PMOIndia

