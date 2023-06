Ramcharan became father: सुपरस्टार रामचरण के पिता, पत्नी उपासना ने दिया बेबी गर्ल को जन्म

Ramcharan became father: मशहूर एक्टर राम चरण की पत्नी व उद्यमी उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने मंगलवार को बेबी गर्ल को जन्म दिया। अपोलो अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन के जरिए बच्चे के जन्म की घोषणा की। बच्चा और मां दोनों ठीक हैं।मेगास्टार चिरंजीवी और परिवार के लोग नए मेहमान का स्वागत करने के लिए सुबह-सुबह अस्पताल में उनसे मिलने गए।

उपासना को सोमवार को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस कपल ने पिछले हफ्ते अपनी 11वीं शादी की सालगिरह मनाई।RRR स्टार राम चरण और उपासना 14 जून साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे। साउथ स्टार और उनकी पत्नी के बेबी के स्वागत की खबर हैदराबाद के अपोलो अस्पताल ने शेयर की.

आपको बता दें , जिसे राम चरण के एक फैन क्लब ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें लिखा है, “मिस उपासना कामिनेनी और मिस्टर राम चरण की बेबी गर्ल का जन्म 20 जून 2023 को अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स-हैदराबाद में हुआ है। बेबी और मां दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं।

Visuals from outside Apollo Hospital in Hyderabad where film star Chiranjeevi will arrive to meet his newborn granddaughter. Ram Charan and Upasana became parents to a baby girl earlier today. pic.twitter.com/Ks0tZ78dzu

— Press Trust of India (@PTI_News) June 20, 2023