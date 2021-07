‘सुपरवुमेन’ आफ द इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम हरलीन देओल ने लिया हैरतअंगेज कैच

नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम की सदस्य हरलीन देओल ने ऐसा कैच लिया है जिसे देख आप भी हैरान हो जायेंगे। इस कैच को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुल्कर ने कैच आफ द ईयर कहा है। इऩ दिनों भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जा रही है। श्रृंखला का पहला मैच दोनों टीमों के बीच नॉर्थम्पटन में खेला गया।

बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में मेजबान टीम ने डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर भारत को 18 रनों से हराया। इस मैच में भारत की क्षेत्ररक्षक हरलीन देओल ने कमाल कर दिया। भारत भले ही मैच हार गया लेकिन हरलीन ने अपनी बेहतरीन फील्डिंग के जरिए सबका दिल जीत लिया। उन्होंने इस दौरान इंग्लैंड की बल्लेबाज एमी जोंस का हैरतअंगेज कैच लपका। इंग्लैंड की पारी का 19वां ओवर चल रहा था और क्रीज पर एमी जोंस मौजूद थीं।

