Kamal Hassan को सपोर्ट कर बुरा फंसे रणवीर सिंह, ट्रोलर्स बोले- उधर इनकी लंका बॉलीवुड जली पड़ी है और ये ...

नई दिल्ली: बॉलीवुड और साउथ को लेकर इन दिनो खूब बहस बढ़ती जा रही है। अभी हाल में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के रिएक्शन के बाद अब रणवीर सिंह का भी नाम इस बहस में भी आ चुका है। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) साउथ की मूवी को सपोर्ट करने के चक्कर में सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होने लगे है। तो चलिए जानते है कौन सी है, वो मूवी जिसको रणवीर सिंह ने सपोर्ट करने के चक्कर में ट्रोल होने लगे है।

आपको बता दें, कमल हासन की मूवी ‘विक्रम‘ जल्द ही रिलीज की जाने वाली है। इस मूवी में कमल हासन के साथ विजय सेतुपति और फहाद फासिल लीड रोल में दिखाई देने वाले है। साथ ही जिसमे सूर्या कैमियो करते दिखाई देने वाले है। कमल हसन की मूवी का फैंस बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही है। सूचना के लिए बता दें कि ये मूवी तमिल में बनी है।

Cheers to my talented friend Lokesh @Dir_Lokesh and the Legend of Indian Cinema @ikamalhaasan ! This trailer is fire🔥 https://t.co/w1ScXKUrrc

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) May 19, 2022