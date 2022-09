Big News Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट देश में पहली बार संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, इस लिंक पर करें क्लिक देखें पूरी बहस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही (Constitution Bench Proceedings)का सीधा प्रसारण शुरू किया है। बता दें कि 27 सितंबर, 2018 को, भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (The Then Chief Justice of India) दीपक मिश्रा (Dipak Misra) ने संवैधानिक महत्व (Constitutional Importance) के मामलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (Telecast ) या वेबकास्ट (Webcast)को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया था।