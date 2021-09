NEET परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 12 सितंबर को ही होगी परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET 2021) मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने (NEET 2021 ) को स्थगित करने ने इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब ये परीक्षा रविवार 12 सितंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार (NEET exam will be held on September 12) ही आयोजित की जाएगी।