Supreme Court ने Ekta Kapoor को लगाई लताड़, कहा- युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रही...

Supreme Court ने Ekta Kapoor को लगाई लताड़, कहा- युवाओं के दिमाग को प्रदूषित कर रही…

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) की वेब सीरीज 'एक्सएक्सएक्स' (Web Series 'XXX') में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित (pollute the minds of the younger generation) कर रही हैं.