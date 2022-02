ABG के Bank Fraud को लेकर सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा, कहा-केंद्र की नीति बैंक का पैसा लूटो और भागो

नई दिल्ली। ABG ग्रुप (ABG Shipyard) के दो दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के सात साल में बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक धोखाधड़ी करने वालों के लिए ‘लूट एंड एस्केप’ मोदी सरकार की योजना है। रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को ट्वीट करते हुए इस मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि, ₹2,20,00,00,00,842 सार्वजनिक धन की ठगी हुई है।

“Loot & Escape” is Modi Govts ‘Flagship Scheme’ for Bank Fraudsters

₹2,20,00,00,00,842 of Public Money Swindled

India’s Biggest Bank Fraud in 75yrs has taken place under Modi Govts watch

‘Bank Frauds’ of ₹5,35,000 Cr in 7yrs have Wrecked our ‘Banking System’

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 13, 2022