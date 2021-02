नई दिल्ली: आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो हमारे सामने आता है जिसे देख हमारे होश हक्का बक्का रह जातें हैं। लेकिन कई वीडियो ऐसे भी होते हैं। जिंहे देखने का बार बार मन होता है। दरअसल, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने बाद आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखेंगे। आपको बता दें, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बीते रविवार को एक हैरान करने वाला नजारा दिखा।

एक न्यूज़ के मुताबिक, उस घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि सात बेडरूम वाले घर को चलते देखना काफी शानदार अनुभव था। घर के चलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, घर को उसकी मूल जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, जिसके लिए क्रेन और ट्रक की मदद ली गई। यह घर 139 साल पुराना है, जिसका नाम विक्टोरियन हाउस है। पहले यह घर फ्रैंकलिन स्ट्रीट पर था, जिसे फुल्टन स्ट्रीट ले जाया गया, जो कुछ ही दूरी पर था। इस काम में लगभग छह घंटे का समय लगा।

6-bedroom, 3-bath Victorian – approximately 80 feet in length. 139-years-old built w/ tight grain & lumber from 800-year-old trees. She’s moving 6 blocks from Franklin to Fulton down a one-way street the opposite direction.

The terrestrial equivalent of the Mars rover landing! pic.twitter.com/OjJ8FhZzoB

