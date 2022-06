Surya Nutan Swadeshi Solar Cook Top : इस चूल्हे से पकाएं Free में खाना, चलेगा 10 साल , सब्सिडी देगी सरकार

Surya Nutan Swadeshi Solar Cook Top : चूल्हे चौके की खुशियों में महंगाई की मार को से निपटने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अब रसोई गैस सिलेंडर का एक विकल्प प्रदान किया है। दिनों-दिन हो रही गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी के सिर पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इसी के विकल्प के रूप में आईओसी ने घर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला सौर चूल्हा पेश किया। इस चूल्हे की खास बात यह है कि इसे रात में भी प्रयोग किया जा सकता है। यह सौर चूल्हा घर के बाहर लगे पैनल से सोलर एनर्जी स्टोर कर लेता है, जिससे बिना धूप में बैठे दिन के तीन वक्त फ्री में खाना पकाया जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने बुधवार को अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुक टॉप, सूर्य नूतन का अनावरण किया। इसे तेल रिफाइनरी के फरीदाबाद आर एंड डी केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।

इस अवसर पर पुरी ने कहा, “सूर्य नूतन भारत के CO2 उत्सर्जन को काफी कम करने में मदद करेगा और हमारे नागरिकों को उच्च अंतरराष्ट्रीय जीवाश्म ईंधन की कीमतों की अनिश्चितता से बचाए रखेगा।”

Tried my hand at cooking Suji Ka Halwa on Surya Nutan solar cooking system with my colleague Sh @girirajsinghbjp Ji.

अपने मित्र श्री @girirajsinghbjp जी के साथ सूर्या नूतन सौर्य ऊर्जा कूकिंग सिस्टम पर सूजी का गर्मागर्म हलवा बनाया। @mp_kaushal @SureshKKhanna @SomParkashBJP pic.twitter.com/KDgsY7kIoe

