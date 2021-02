इंग्लैंड से होने वाले टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल...

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। दोनो टीमें एक एक मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर है। चेन्नई में खेले गये पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हरा दिया था। फिर भारत ने चेन्नई में ही खेले गये दूसरे मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से हरा कर पहले मैच में हार का बदला ले लिया। इस सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

So good to finally @surya_14kumar in Team India 👏👏 Good luck

इस टीम में भारत के लिए घरेलू मैचों में शानदार प्रर्दशन करने वाले सूर्य यादव को मौका दिया गया है। बता दें कि मुंबई का 30 वर्षीय बल्लेबाज आईपीएल और घरेलू स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू टूर्नामेंटों में मुंबई की अगुवाई कर चुके सूर्यकुमार ने अब तक 77 फर्स्ट क्लास मैचों में 5326 रन बनाए हैं। घरेलू क्रिक्रेट में सूर्यकुमार मुंबई के लिए खेलते हैं। आईपीएल में पहली बार 2011 में वह मुंबई इंडियन का हिस्सा बने थे।

Finally the wait is over for @surya_14kumar congratulations buddy. Goodluck @ishankishan51 @rahultewatia02 for your debut guys

