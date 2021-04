सुशांत सिंह की फिल्म न्याय पर आया संकट, रोक की मांग के बाद बहन ने मेकर को सुनाई खरीखोटी

नई दिल्ली: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के गम से आज भी उनका परिवार और फैंस उबर नहीं पाए हैं। सुशांत की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। वहीं एक्टर के निधन के बाद उनके जीवन पर कई फिल्में बनने की भी खबरें सामने आईं थीं।

वहीं बीते दिनों सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर आधारित फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ का टीजर जारी हुआ है। इसी के बाद ही सुशांत पर फिल्म बनाने का दावा करने वाले निर्माताओं से दिवंगत अभिनेता का परिवार नाराज है।

पहले सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह फिल्म पर रोक की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। वहीं अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने मेकर्स पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने फैंस से अपील की है कि सुशांत की इमेज को खराब ना होने दिया जाए।

Let’s all work towards keeping our dearest Sushant’s image pious and pure, exactly the way he was. Let’s take an oath that we will never let anyone malign his personality and what he stood for! #DontMalignSushantsImage #JusticeForSushantSinghRajput

— Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) April 20, 2021