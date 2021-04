देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार सुशील चंद्रा ने संभाला

नई दिल्ली। देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा ने मंगलवार को अपना पद भार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि 12 अप्रैल को सरकार की तरफ से भी सुशील चंद्रा के नाम पर मुहर लगा दी गई थी। चंद्रा ने 13 अप्रैल को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया है।

Sushil Chandra takes over as the 24th Chief Election Commissioner of India

