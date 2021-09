सुष्मिता देव का राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचन तय, BJP ने नहीं उतारा उम्मीदवार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी (Leader of Opposition Suvendu Adhikari) ने बताया कि पार्टी राज्यसभा उपचुनाव (Rajya Sabha by-election) में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) की सुष्मिता देव (Sushmita Dev) के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यह जानकारी सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari)ने सोमवार को एक ट्वीट में दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव (Rajya Sabha by-election) के लिए किसी उम्मीदवार को नामित नहीं करेगी। परिणाम पूर्व निर्धारित है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि अनिर्वाचित मुख्यमंत्री एक बार फिर से अनिर्वाचित हो जाएं। जय मां काली।

BJP will not nominate any candidate for Rajyasabha bypoll due in West Bengal. Outcome is predetermined. Our focus is to make sure unelected CM to be unelected once again. Jai Ma Kali.

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) September 20, 2021