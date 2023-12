141 विपक्षी सांसदों का निलंबन हमारे आरोपों को पुष्ट करता है कि निरंकुश भाजपा देश में लोकतंत्र ध्वस्त करना चाहती है  : मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि संसद से कुल 141 विपक्षी सांसदों का निलंबन हमारे इस आरोप को पुष्ट करता है कि निरंकुश भाजपा इस देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि आपराधिक कानून संशोधन जैसे प्रमुख विधेयक, जो कठोर शक्तियों को उजागर करते हैं और नागरिकों के अधिकारों में बाधा डालते हैं, सूचीबद्ध हैं।

The suspension of a total of 141 Opposition MPs from Parliament reinforces our charge that an autocratic BJP wants to demolish Democracy in this country.

We all know that key Bills like the Criminal Law Amendments, which unleash draconian powers and impede citizen's Rights, are…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 19, 2023