Suzuki Hayabusa भारत में इस माह होगी लॉन्च, जानें इसकी खास बातें

नई दिल्ली। भारत में सुजुकी की हायाबुसा लंबे समय से सुर्खियो में है। बाइक की लांचिंग को लेकर लोगों में लंबे समय से उत्सुकता बरकरार है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में इस बाइक की लोकप्रियता आसमान छू रही है।

फिलहाल इस बाइक को इस माह में भारत में लॉन्च किये जाने की तैयारी है। इसकी पुष्टि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर की है। 2021 हायाबुसा के नए मॉडल को अपडेटेड डिज़ाइन, नए फीचर्स और Euro V उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप इंजन दिया जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इस बाइक से जुड़ी ऐसी कुछ खास बातें जो नई हायाबुसा को पुराने मॉडल से अलग बनाती ​हैं।

The ultimate sport bike is coming back !

Experience unmatched thrill and fun with superior refinement and technology in the New #Hayabusa 2021.

Launching this month, #StayTuned!#SuzukiIndia pic.twitter.com/PI4YE13XKa

