सुजुकी ने Hayabusa की लांचिंग तारीख का किया खुलासा, इतनी हो सकती है कीमत

नई दिल्ली। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने गुरुवार को अपनी पापुलर मोटरसाइकिल की लांचिंग तारीख का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अगले हफ्ते के शुरुआत यानी 26 अप्रैल को हायाबुसा को लॉन्च करेगी। जिसकी पुष्टि कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से की है।

Perfectly poised to create a new legend of its own, the all-new Suzuki #Hayabusa is arriving on 26th April! #StayTuned #SuzukiIndia pic.twitter.com/yln6xw8MG6

— Suzuki Motorcycle India (@suzuki2wheelers) April 22, 2021