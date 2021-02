नई दिल्ली: बीते कल यानी बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा इलाके के बबुरहा गांव के बाहर दलित बिरादरी की तीन युवतियां बेसुध मिली। अस्पताल ले जाने पर उनमें से दो को मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने यहां बताया कि बबुरहा गांव में एक ही परिवार की तीन लड़कियां अपराह्न करीब तीन बजे जानवरों के लिए चारा लेने घर से निकली थीं।

आपको बता दें, देर शाम तक वापस ना आने पर परिजनों ने उनकी तलाश की तो वे तीनों गांव के बाहर खेत में मिली और वे एक दुपट्टे से बंधी हुई थी। इस घटना को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है।

स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा- “और क्या होना बाकी है???? उत्तर प्रदेश में और क्या होना है कि अजय बिष्ट की सरकार का इस्तीफा मांगा जा सके.. और राष्ट्रपति शासन लागू हो? #SackAjayBisht #Unnao #Save_Unnao_Ki_Beti।”

Make no mistake.. horror in Unnao is the result of a culture of impunity enjoyed by criminals.. especially in cases of crimes against women.. Dalit Women.. this is what happens when you sacrifice governance to the altar of the cow, the temple & a relentless politics of bigotry.. https://t.co/lMi9aRHX6n

