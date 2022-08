PM Modi ने देश की जनता ये सीरियल देखने की अपील, जानें क्या है इसमें खास बात?

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को भारत के लोगों से एक सीरियल देखने की अपील की है। यह सीरियल स्वराजः भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा (Swaraj: The Whole Story of India Freedom Struggle)। यह सीरियल हाल ही में दूरदर्शन (Doordarshan) पर लॉन्च हुआ है। इसमें स्वाधीनता संग्राम के अनसंग हीरोज ने जो बलिदान दिए, उन्हें दिखाया जाएगा। पीएम मोदी (PM Modi) ने मन की बात (Mann Ki Baat) में इस सीरियल का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि वे स्वराजः भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा (Swaraj: The Whole Story of India Freedom Struggle) सीरियल देखें। उन्होंने कहा कि यह एक बढ़िया इनीशिएटिव है। इससे देश की नई पीढ़ी अनसंग हीरो और हीरोइन के बारे में जानेगी जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम (India Freedom Struggle) में हिस्सा लिया था। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि समय निकालकर इसको देखें, ताकि इन महान नायकों के बारे में हमारे देश में एक नई जागरूकता फैले।

9 भाषाओं में डब है सीरियल

स्वराज सीरियल (Swaraj Serial) हर रविवार रात 9 बजे। दूरदर्शन (Doordarshan) पर आता है। इसमें 75 एपिसोड्स हैं जो कि 75 हफ्तों तक दिखाए जाएंगे। इस शो को इंग्लिश और 9 अलग रीजनल भाषाओं में डब किया जाएगा। ये भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी।

पहले एपिसोड में दिखा वास्कोडिगामा

पहले एपिसोड़ में 1948 में वास्कोडिगामा के भारत आने की यात्रा दिखाई गई थी। आगे के एपिसोड्स में स्वाधीनता संग्राम (India Freedom Struggle)के लीडर्स दिखाए जाएंगे जैसे- रानी अबक्का, बख्शी जगबंधु, कान्हु मुर्मू वगैरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बीते दिनों 17 अगस्त को इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी अटेंड कर चुके हैं।