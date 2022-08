Swatantra Dev Singh : जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का विधान परिषद में नेता सदन पद से इस्तीफा, केशव प्रसाद मौर्य बने नए नेता

Swatantra Dev Singh : Jal Shakti Minister Swatantra Dev Singh resigns from the post of Leader of the Legislative Council, Keshav Prasad Maurya will be the new leader