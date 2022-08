Syed Sibte Razi passes away : झारखंड व असम के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी का निधन, ट्रामा सेंटर में ली अंतिम सांस

झारखंड व असम के पूर्व राज्यपाल (Former Governor of Jharkhand and Assam) सैयद सिब्ते रजी (Syed Sibtey Razi) का शनिवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में निधन हो गया है। सैयद सिब्ते रजी ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (King George's Medical University) में इलाज करा रहे सैयद सिब्ते रजी (Syed Sibtey Razi) ने ट्रामा सेंटर (Trauma Center) में अंतिम सांस ली।