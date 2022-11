इंडियन फैंस बोले- SurVir तोड़ देगें पाक के विश्व कप जीतने का सपना! तो पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हुए आग बबूला

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 विश्वकप 2022 के फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। अब 10 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस मीम्स और फनी वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस का इस समय जोश हाई है।

वो कह रहे हैं कि भारत ही फाइनल में पहुंचे। भारत को हराकर विश्वकप जीतने का मजा ही कुछ और है। वहीं जवाब में भारतीय फैंस भी कम नहीं है। विराट और सूर्य कुमार यादव की मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि वो फिर से पाकिस्तान को हराएंगे और ऑस्ट्रेलिया में बारतीय झंडा लहराएंगे। देखें कुछ मज़ेदार मीम्स—

इरफान पठान ने की शुरुआत

इरफान पठान ने लिखा है- पड़ोसियों जीत आती जाती रहती है, लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। इस पर कई फैंस ने मज़ेदार कमेंट्स किए हैं।

शोएब अख्तर ने कहा- इंडिया हम तो पहुंच गए हैं

पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखा है- आज आपका रोना बनता है

तेरा क्या होगा कालिया?

मैच देखना चाहोगे?

Who wants to see Ind vs Pak in the finals??#T20WorldCup #PAKvsNEW #pakvsind pic.twitter.com/d1AVyfsmnn

— Malik Uzma (@malikuzma07) November 9, 2022