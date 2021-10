T20 Word Cup : टीम इंडिया हारकर भी पहुंच सकती है सेमीफाइनल में? जानें क्या है पूरा गणित

नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में रविवार को भारत और न्यूज़ीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच मैच पर करोड़ों फैंस की निगाहें टिकी हुई है। यह मुक़ाबाला टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ​के लिए करो या मरो की लड़ाई है। अधिकतर लोगों का मानना है कि न्यूज़ीलैंड (New Zealand) के खिलाफ टीम इंडिया हार गई, फिर तो 14 साल बाद दोबारा टी-20 चैंपियन बनने की उम्मीदें खत्म हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में टीम इंडिया न्यूज़ीलैंड (New Zealand) के खिलाफ हार के बाद सेमीफ़ाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी? या फिर थोड़ी बहुत उम्मीदें कामय रहेगी। आइए बतातें है ​कि क्या कहता है सेमीफ़ाइनल का समीकरण और क्या है प्वाइंट्स टेबल में ग्रुप 2 का हाल?

टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में पाकिस्तान (Pakistan) ने लगातार जीत से टीम इंडिया के लिए थोड़ी उम्मीदें ज़िंदा रखी है। पाकिस्तान 3 जीत के साथ वह 6 अंकों के साथ फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है। पाकिस्तान (Pakistan) ने सेमीफाइनल में अपना स्थान लगभग पक्का कर लिया है। अब उन्हें स्कॉटलैंड और नामीबिया से खेलना है। इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) को आसानी से जीत मिल सकती है। यानी ग्रुप 2 में अब सेमीफ़ाइनल में जाने के लिए सिर्फ 1 जगह बची है।

3 टीमों की है दावेदारी

अगर मान लिया जाए कि स्कॉटलैंड और नामीबिया सेमीफाइल (Namibia Semifile) की रेस से बाहर हो गई है। तो भी तीन टीमों के बीच नॉक आउट राउंड के लिए टक्कर होगी। ये टीमें भारत, न्यूज़ीलैंड और अफगानिस्तान हैं। खास बात ये है कि अफगानिस्तान ने अपने दो मैचों से इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो भी सेमीफाइनल में पहुंचने के दावेदार है।

अगले 3 मैच अहम

अभी तक भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान (Afghanistan) इन तीनों ने एक दूसरे के खिलाफ मैच नहीं खेले हैं। यानी अगले तीन मैचों के बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती है।

अगर टीम इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाए तो उम्मीदें जिंदा रहेगी

न्यूजीलैंड के हाथों हारने के बाद टीम इंडिया के लिए उम्मीदें जिंदा रहेगी, लेकिन उन्हें दूसरे टीमों के जीत-हार पर निर्भर रहना होगा। एक संभावना ये बन रही है कि अगर तीनों टीमें-भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान (Afghanistan) एक-एक मैच जीत जाए और एक-एक हार जाए। उधारण के लिए अगर न्यूजीलैंड (New Zealand) से भारत हार जाए और फिर न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान (Afghanistan) हरा दे तो फिर तीनों के अंक बराबर हो जाएंगे। ऐसे में सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट से होगा।