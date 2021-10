T20 World Cup 2021: पाक के ड्रेसिंग रुम में नहीं मना जश्न, साथी खिलाड़ियों से बाबर आजम ने कही ये बात

नई दिल्ली। कल पाकिस्तान की टीम ने वो कर दिखाया जो जिसका इंतजार पाक के क्रिकेट प्रेमी पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। अब तक विश्व कप के मैचों में पाक के खिलाफ अपराजेय रही भारत की टीम को कल के विश्व कप टी20(T20 World Cup) मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा हुआ दुबई और ओमान में खेले जा रहे टी20 विश्वकप2021 के लीग मैच में। जहां ग्रुप बी के एक मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर के भारत को पहले बल्लेबाजी(Batsman) करने के लिए आमंत्रित किया।

भारत की शुरुआत खराब रही। दहाई के आकड़े में पहुंचने से पहले ही भारत की टीम ने अपने दो महत्वपूर्ण विकेट खो दिये। भारत ने कुल 151 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को दिया। भारत की ओर से सर्वाधिक रन कप्तान विराट कोहली(Virat Kohli) ने बनाये। विराट ने कुल् 57 रनों की पारी खेली। पाक ने भारत से मिले 151 रनों के लक्ष्य को बिना विकेट गवाएं ही हासिल कर लिया। आपको बता दें कि टीम इंडिया पर मिली 10 विकेट की बड़ी जीत के बावजूद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जश्न नहीं मना और कैप्टन बाबर आजम(Babar Azam) ने खिलाड़ियों को पुरानी गलती ना दोहराने की सलाह दी।

The captain and head coach address the players after Pakistan's historic win over India. #WeHaveWeWill pic.twitter.com/Laww5iTMzX

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 24, 2021