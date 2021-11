T20 World Cup 2021: इरफान ने टीम इंडिया को फटकारा, कहा रोज टीम में बदलाव कर नहीं जीते जा सकते बड़े टूर्नामेंट

T20 World Cup 2021: कल टी20 विश्वकप(World Cup) में न्यूजीलैंड के हांथों भारत को मिली शर्मनाक हार पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने टीम इंडिया को जमकर फटकार लगाई है। न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे लीग मैच में 8 विकेट से हरा दिया। इससे भारत के सेमीफाइनल में जाने की आस लगभग खत्म हो गई है। भारत की टीम के कप्तान विराट कोहली(Virat Kohli) की रणनीति पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने के लिए उनकी जमकर क्लास भी लग रही है।

वहीं, भारत के पूर्व फास्ट बॉलर इरफान पठान एक मैच के बाद प्लेइंग इलेवन(Playing Eleven) में हुए बदलाव से भी नाखुश दिखाई दिए हैं। इरफान का कहना है कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट में एक मैच के बाद आप टीम में बदलाव करके जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इरफान ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘बड़े टूर्नामेंट में एक मैच के बाद आप प्लेइंग इलेवन में चेंज करके मनचाहा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। खिलाड़ियों(Players) को स्थिरता चाहिए। मैं हैरान हूं कि कुछ बड़े नाम इस तरह का फैसला कर रहे हैं।

In any big tournament you can’t change the playing 11 in just one game and get desired results. Players need stability And I’m surprised this is happening with some big names taking decisions. #ind

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 31, 2021