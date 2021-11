T20 World Cup 2021: धमाकेदार जीत के बाद कोहली एंड कंपनी ने किया ऐसा काम, हर तरफ हो रही प्रशंसा

T20 World Cup 2021: टीम इंडिया ने स्कॉटलैंड की भी जमकर धज्जियां उड़ाई और एकतरफा अंदाज में टूर्नामेंट की अपनी दूसरी जीत हासिल की। टी-20 क्रिकेट(T20 Cricket) के इतिहास में यह टीम इंडिया की गेंदों के लिहाज से अबतक की सबसे बड़ी जीत भी रही।

गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद केएल राहुल(Lokesh Rahul) की तूफानी बैटिंग के बूते भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड से मिले 86 रनों के लक्ष्य को महज 39 गेंदों में ही हासिल कर लिया।

Huge respect to @imVkohli and co. for taking the time 🤜🤛 pic.twitter.com/kdFygnQcqj

— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 5, 2021