T20 World Cup 2021: सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम को चीयर करती नजर आईं सानिया मिर्जा, फैन्स गुस्सायें

T20 World Cup 2021: टी-20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान टीम के सफर पर फुल स्टॉप लग गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर फाइनल(Ticket Of Final) का टिकट कटाया। इस बड़े मुकाबले में भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा पाकिस्तान टीम को चीयर करती हुई नजर आईं, जिससे सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है और उनको जमकर ट्रोल(Troll) किया जा रहा है।

If there was a competition for #NamakHaram than Sania Mirza would have been the undisputed winner#PAKvAUS pic.twitter.com/yfoEfAqJaT

— Kapil Mishra 🇮🇳 ᶠᵃⁿ (@KapilMishrra) November 11, 2021