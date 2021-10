T20 World Cup 2021: पाकिस्तान का मैच देखने पहुंचे शाहिद अफरीदी, देखें किस क्रिकेटर ने देखते ही किया सैल्यूट Viral Video...

T20 World Cup 2021: पाकिस्तान ने कल अफगानिस्तान को हराकर के टी20 2021 विश्व कप(T20 World Cup) में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और बाद में कप्तान बाबर आजम और आसिफ अली की जोरदार पारियों के दम पर अफगानिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। इस मैच को देखने के लिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और धुरंधर ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी भी स्टेडियम में मौजूद थे। ऐसे में मैच खत्म होने के बाद जैसे ही अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक(Shoyeb Malik) ने उन्हें देखा, वैसे ही उन्होंने अफरीदी को सैल्यूट किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस दौरान सभी पाक खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद होटल की तरफ जा रहे थे। यहां मलिक वीआईपी बॉक्स(VIP Box) में मौजूद अफरीदी की तरफ जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करने लग जाते हैं।

Its a salute from Shoaib Malik to Shahid Afridi!

Veterans meet. 🇵🇰 pic.twitter.com/1o5DDS1ji7

— Azlan Khan (@Azlan_Khan7) October 29, 2021