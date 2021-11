T20 World Cup 2021: वीवीएस लक्ष्मण ने बताया, कभी हार ना मानने की कला इस न्यूजीलैंड के क्रिकेटर से सीखें

T20 World Cup 2021: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण(VVS Laxman) ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम का उदाहरण देकर समझाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लक्ष्मण ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद किए गए अपने ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि जिमी नीशम 2017 में क्रिकेट से संन्यास के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इस मैच में अपने खेल से टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। यहां सीख यह लेने वाली है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, खेल सबसे बड़ा शिक्षक(Teacher) है।

वीवीएस लक्ष्मण ने ट्विटर पर लिखा, ‘जिमी नीशम 2017 में खेल छोड़ने के बारे में सोच रहे थे और आज मैच में ऐसी पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया। यूएई और ओमान में खेले जा रहे टी20 विश्वकप के पहले सेमीफाइनल में नीशम ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 11 गेंद पर 27 रनों की पारी खेली और इस पारी के दम पर कीवी टीम ने शानदार वापसी की और इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड को टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद कीवी टीम ने शानदार वापसी की और लगातार मैच जीते। सेमीफाइनल से फाइनल में टीम पहुंच चुकी है।

Jimmy Neesham was thinking about quitting cricket a year ago and nearly won the World Cup for his country today.

Ben Stokes after what happened in the T20 WC final in 2016 , won the match for his country today.

Lesson sport teaches- Never give up and keep dreaming #EngvsNZ

